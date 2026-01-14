Право Ирана на мирный атом нужно уважать – МИД РФ

Министр Лавров указал на необходимость уважать право Ирана на мирный атом, ситуация с ядерной программой Ирана должна урегулироваться на основе этого права.
При решении ситуации с иранской ядерной программой необходимо уважать право Ирана на мирный атом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам деятельности отечественной дипломатии в минувшем году.
"Особенно отмечу иранскую ситуацию, которую необходимо урегулировать на основе уважения права Тегерана на мирное использование ядерной энергии"
– Сергей Лавров