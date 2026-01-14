Вестник Кавказа

Право Ирана на мирный атом нужно уважать – МИД РФ

Право Ирана на мирный атом нужно уважать – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр Лавров указал на необходимость уважать право Ирана на мирный атом, ситуация с ядерной программой Ирана должна урегулироваться на основе этого права.

При решении ситуации с иранской ядерной программой необходимо уважать право Ирана на мирный атом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам деятельности отечественной дипломатии в минувшем году.

"Особенно отмечу иранскую ситуацию, которую необходимо урегулировать на основе уважения права Тегерана на мирное использование ядерной энергии"

– Сергей Лавров

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
685 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.