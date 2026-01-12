Иран временно отказался от восстановления поврежденных ядерных объектов

Вопрос восстановления ядерных объектов в Иране отложен на неопределенный срок, сообщили в МИД ИРИ. Они получили повреждения в ходе ударов, совершенных Израилем и США в прошлом году.

Иран решил пока не заниматься восстановлением ядерных объектов, поврежденных прошлым летом в результате ударов Израиля и Соединенных Штатов. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

"В настоящий момент планов по их восстановлению нет – до тех пор, пока не будут устранены угрозы безопасности и связанные с этим вопросы"

– иранский министр

Он отметил, что в ходе конфликта с Израилем и США в июне ракетному потенциалу страны не был нанесен серьезный ущерб. Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что возникшие после атаки трудности удалось восполнить, передает Al-Manar.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время в военной сфере у Исламской Республики ситуация намного лучше, чем в прошлом. Аракчи пояснил, что события позволили обнаружить слабые точки.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня 2025 года ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. Ответ Тегерана последовал в течение следующих 24 часов. Спустя неделю удары по ядерным объектам Ирана нанесли уже США. Еще через несколько дней после этого Израиль и Исламская Республики договорились о прекращении огня.