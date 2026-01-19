Израиль атаковал погранпереходы на границе Сирии и Ливана

В ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по погранпереходам на сирийско-ливанской границе. Целью атаки были четыре объекта.

Израильские военные нанесли удары по четырем пограничным переходам, находящимся на границе Сирии и Ливана. Об этом поведали 21 января в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно сообщению, целью атаки стали погранпереходы, которые использовались движением "Хезболла" для контрабанды оружия.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удары по четырем пограничным переходам на сирийско-ливанской границе, используемым "Хезболлах" для контрабанды оружия в районе Хермеля"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Там отметили, что ранее сегодня во время удара в районе Сидона в южной части Ливана был уничтожен Мухаммед Аваша, один из ключевых оружейных контрабандистов движения.

"Аваша руководил и контролировал контрабанду оружия для "Хезболлах", в том числе используя подставную компанию, которая заказывала и переправляла запрещенные товары из разных стран, включая Ирак, Сирию и страны Персидского залива"

– Армия обороны Израиля