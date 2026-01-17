Военных Турции и Катара в секторе Газа не будет – Израиль

Израиль считает недопустимым присутствие турецких и катарских военных в секторе Газа, сообщил премьер страны. Он также отметил, что движение ХАМАС скоро будет разоружено.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил присутствие военных из Турции и Катара в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе выступления в Кнессете (парламент) Израиля 19 января.

"Турецких и катарских солдат не будет в секторе Газа. Мы ведем дебаты с нашими друзьями в США относительно состава совета (по управлению сектором Газа)"

– Биньямин Нетаньяху

Он подчеркнул, что второй этап мирного плана президента Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа очень близок.

"Мы находимся на пороге второго этапа, а это говорит об одном: движение ХАМАС будет разоружено, а Газа – демилитаризована"

– премьер еврейского государства

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что американский лидер собирается утвердить полномочия и текст устава "Совета мира" на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.