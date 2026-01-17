Вестник Кавказа

Израиль готов беспрецедентно ответить Ирану на его атаку

Премьер Израиля пообещал ответ при атаке Ирана на еврейское государства. Он подчеркнул, что Исламская Республика совершит ошибку, если сделает это.

Израиль даст беспрецедентный ответ Ирану в случае его атаки на еврейское государство. Такое заявление сделал 19 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Кнессете (парламенте) страны.

"Если Иран совершит ошибку и нападет на нас (Израиль), мы будем действовать с невиданной ранее силой"

– Биньямин Нетаньяху

Что бы ни случилось, Исламская Республика не вернется к тому, что было раньше, добавил глава израильского правительства.

 

