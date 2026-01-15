WSJ раскрыла загадку, почему Дональд Трамп передумал атаковать Иран на этой неделе: против этого высказалось его окружение и партнеры на Ближнем Востоке.

Газета The Wall Street Journal через свои контакты в Белом доме установила, что армия США могла нанести удар по Ирану в прошедшие среду или четверг, поскольку президент Дональд Трамп уже во вторник отдал поручение военному командованию приготовиться к проведению короткой операции против иранского руководства – однако его убедили не подписывать приказ о нападении.

Чиновники в Администрации президента США, с которыми поговорили журналисты WSJ, пояснили, что большинство в окружении Трампа было против удара по Ирану из-за неуверенности в его эффективности. Американский лидер ставил цель обеспечить иранской оппозиции условия для государственного переворота, однако расчеты показали, что госстрой Исламской Республики одними лишь авианалетами на военные и гражданские объекты не сломить.

Также чиновникам удалось объяснить Дональду Трампу, что военная группировка США в Персидском заливе слишком маленькая для массированной атаки и одновременной обороны – с учетом, что Тегеран многократно обещал ответить ударом на удар.

Отменить нападение США на Иран помогли и контакты Белого дома с арабскими государствами Персидского залива, чьи представители заверили Дональда Трампа в значительном ослаблении протестного движения в Исламской Республике – а главное, о нежелании оказаться под перекрестным огнем, ведь иранское руководство объявило легальными целями для контрудара американские военные базы в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

Наконец, во время последнего созвона Дональда Трампа с председателем правительства Израиля Биньямина Нетаньяху израильский лидер запросил усиления американской помощи до того, как начнется операция против Ирана – на случай запуска иранских ракет по Еврейскому государству.

Совокупность всех этих мнений и убедила Дональда Трампа как минимум отложить нападение на Иран.