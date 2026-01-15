Трамп одобрил решение Ирана не казнить участников протестов

Дональд Трамп ввыразил поддержку решению иранских властей не приводить в исполнение смертные приговоры, вынесенные участникам массовых протестов.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил решение Тегерана воздержаться от смертных приговоров участникам акций протеста. Соответствующее заявление американский лидер сделал в социальной сети Truth Social.

"Я глубоко уважаю тот факт, что все запланированные повешения, которые должны были состояться вчера (более 800), были отменены руководством Ирана. Спасибо!"

— Дональд Трамп

Испанское СМИ EFE, ссылаясь на официальных представителей Ирана, информирует о примерно 3 тыс задержанных с момента начала протестной волны, их обвиняют в причастности к организации беспорядков или террористической деятельности, однако подробности не раскрываются.

Правозащитники приводят существенно более высокие цифры. По данным Агентства новостей правозащитных активистов (HRANA), число арестованных превысило 19 тыч человек, а количество погибших в ходе протестов составляет более 2,6 тыс. В организации подчеркивают, что эти данные удалось верифицировать, несмотря на отключение интернета и информационную блокаду в Иране.