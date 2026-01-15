США озвучили очередное расширение антииранских санкций

Минфин США расширил пакет санкций против Ирана, добавив в него 21 физическое и юридическое лицо и одно судно за сотрудничество с правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Аллах".

США расширили перечень лиц и организаций, включенных в санкционный пакет в отношении Ирана, добавив в него 21 физическое и юридическое лицо и гражданское судно – они были введены за их связи с правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Аллах", известным как хуситы, говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

"Мера направлена ​​против финансовых каналов связи между иранским правительством и хуситами и является продолжением предыдущих действий Минфина по ограничению использования иранским режимом своих нефтяных богатств для финансирования региональных террористических группировок"

Как подчеркнули в американском Минфине, официальный Тегеран действует "в ущерб благосостоянию иранского населения", занимаясь перевозкой нефтепродуктов, закупкой оружия и оборудования двойного назначения, а предоставляя хуситам финансовые услуги.

Напомним, ранее мы писали о том, что постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Абукару Дахиру Осману, в котором призвал их обсудить дестабилизирующую политику США и вмешательство во внутренние дела Ирана.

В послании он отметил: заявления американского президента Дональда Трампа о поддержке протестующих в Иране и его призывы продолжать беспорядки угрожают суверенитету и национальной безопасности республики, что открыто способствует дестабилизации политической ситуации, подстрекает к насилию и угрожает суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Исламской Республики Иран. Это не что иное, как вопиющее нарушение основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, отметил дипломат.