Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить вмешательство США в дела страны

Тегеран призывает ООН и Совбез осудить политику США в отношении республики и угрозы применения силы и вмешательства во внутренние дела Ирана.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо на имя генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Абукара Дахир Османа, в котором призвал обсудить дестабилизирующую политику США и вмешательство во внутренние дела Ирана.

Прежде всего он отметил, что заявления американского президента Дональда Трампа о поддержке протестующих в Иране и его призывы продолжать беспорядки угрожают суверенитету и национальной безопасности республики.

"Это безрассудное заявление (Трампа) открыто способствует дестабилизации политической ситуации, подстрекает к насилию и угрожает суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Исламской Республики Иран"

– Амир Саид Иравани

Слова Трампа он также называет в письме вопиющим нарушением основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.

Заявление главы Белого дома связаны с "провальными итогами агрессивной 12-дневной войны", указал постпред. Также это часть курса, направленного на смену власти в Иране, наряду с давлением, санкциями, дестабилизацией в экономике, подстрекательством молодежи идти против руководства страны.

В письме Иравани говорится, что ответственность за гибель гражданского населения в Иране несут США и Израиль.

"Иран настоятельно призывает Совет Безопасности потребовать от США и израильского режима немедленно прекратить дестабилизирующую политику и практику и полностью соблюдать свои обязательства по международному праву <…> и безоговорочно осудить все формы подстрекательства к насилию, угроз применения силы и вмешательства во внутренние дела Ирана со стороны США"

– Амир Саид Иравани