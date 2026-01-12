Президент США пообещал помочь протестующим в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал на своих страницах в соцсетях пост, в котором поддержал протестующих в Иране. Он также призвал их продолжать демонстрации.
"Патриоты Ирана, продолжайте протесты. Захватывайте свои институты (власти – прим. ред.)"
– глава Белого дома.
Он подчеркнул, что виновные в убийствах протестующих и насилии против них заплатят "большую цену".
Кроме того, американский лидер пообещал помощь участником протеста.
"Помощь – в пути"
– Дональд Трамп
При этом он не стал уточнять, о какой именно помощи идет речь.
Помимо этого, американский лидер назвал "бессмысленными убийства протестующих". Завершил публикацию он лозунгом "Сделаем Иран снова великим".
Напомним, массовые протесты в Иране начались в конце прошлого года на фоне девальвации местной национальной валюты и высокой инфляции. На сегодняшний день во время демонстраций погибло уже более 550 человек.