Уиткофф назвал 4 требования США к Ирану

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф озвучил основные требования, которые Вашингтон предъявляет Тегерану, подчеркнув, что Америка рассчитывает урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал о требованиях, которые, согласно американской позиции, обязан выполнить Иран.

  • Первое требование касается обогащения урана.
  • Второе требование заключается в сокращении Ираном запасов ракет.
  • Третье требование связано с запасами обогащенного урана, которые составляют около 2 т, обогащенных на 3,67–60%.
  • Четвертое требование касается иранских прокси.

В ответ на вопрос о возможности военного удара США по Ирану Уиткофф выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать дипломатическими способами.

"Если они хотят вернуться в лигу наций, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатическим путем, и это будет отличным решением. Альтернатива – плохая"

– Стивен Уиткофф

Дипломат также выразил мнение, что Тегеран вполне может пойти на компромисс по всем четырем вопросам из-за крайне плохого состояния своей экономики.

