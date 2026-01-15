Уиткофф назвал 4 требования США к Ирану

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф озвучил основные требования, которые Вашингтон предъявляет Тегерану, подчеркнув, что Америка рассчитывает урегулировать ситуацию дипломатическим путем.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал о требованиях, которые, согласно американской позиции, обязан выполнить Иран.
- Первое требование касается обогащения урана.
- Второе требование заключается в сокращении Ираном запасов ракет.
- Третье требование связано с запасами обогащенного урана, которые составляют около 2 т, обогащенных на 3,67–60%.
- Четвертое требование касается иранских прокси.
В ответ на вопрос о возможности военного удара США по Ирану Уиткофф выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать дипломатическими способами.
"Если они хотят вернуться в лигу наций, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатическим путем, и это будет отличным решением. Альтернатива – плохая"
– Стивен Уиткофф
Дипломат также выразил мнение, что Тегеран вполне может пойти на компромисс по всем четырем вопросам из-за крайне плохого состояния своей экономики.