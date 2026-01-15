Путин посвятил много времени теме Ирана – Песков

Пресс-секретарь президента РФ рассказал о том, что Владимир Путин уделил значительное количество времени вопросам, связанных с темой Ирана.
Президент России Владимир Путин посвятил первую половину сегодняшнего дня ситуации вокруг проблем Тегерана, такое заявление сделал в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня первую половину дня президент во многом посвятил ситуации вокруг Ирана"
– Дмитрий Песков
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Основными темами для разговора стали текущая ситуация в Иране и на Ближнем Востоке.