Путин посвятил много времени теме Ирана – Песков

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ рассказал о том, что Владимир Путин уделил значительное количество времени вопросам, связанных с темой Ирана.

Президент России Владимир Путин посвятил первую половину сегодняшнего дня ситуации вокруг проблем Тегерана, такое заявление сделал в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня первую половину дня президент во многом посвятил ситуации вокруг Ирана"

– Дмитрий Песков

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Основными темами для разговора стали текущая ситуация в Иране и на Ближнем Востоке.

