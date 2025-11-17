Регионы СКФО почти на 46% нарастили производство вина

В прошлом году выпуск вина на Северном Кавказе увеличился почти на 46%. Самый значительный рост отмечен в Кабардино-Балкарии – республика выпусти на 81% больше вина, чем в 2024 году.

В 2025 году производство виноградных вин в Северо-Кавказском федеральном округе увеличилось на 45,8%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Всего в СКФО за год было выпущено порядка 7,6 млн декалитров вина, а в целом в России – 36,981 млн декалитров, что больше показателей за 2024 год на 13,6%.

Производство вина на Северном Кавказе выросло неравномерно по регионам:

Кабардино-Балкария – плюс 81%,

Ставропольский край – плюс 55%,

Дагестан – плюс 42,6%,

Северная Осетия – плюс 37%.

При этом больше всего вина произвели в Северной Осетии – почти 3,4 млн дал, на втором месте Дагестан – 2,2 млн дал, следом идет КБР – более 1 млн дал и Ставрополье – 953,7 тыс дал.

Лидерами по производству остались регионы Южного федерального округа: Краснодарский край и Крым – 15,5 млн дал и 7,04 млн дал соответственно, При этом на Кубани производство увеличилось на 9%, а в Крыму снизилось на 2%. В Адыгее рост производства составил 12%, достигнув 1,8 млн дал, передает ТАСС.