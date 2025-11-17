Регионы СКФО почти на 46% нарастили производство вина

В 2025 году производство виноградных вин в Северо-Кавказском федеральном округе увеличилось на 45,8%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Всего в СКФО за год было выпущено порядка 7,6 млн декалитров вина, а в целом в России – 36,981 млн декалитров, что больше показателей за 2024 год на 13,6%.
Производство вина на Северном Кавказе выросло неравномерно по регионам:
- Кабардино-Балкария – плюс 81%,
- Ставропольский край – плюс 55%,
- Дагестан – плюс 42,6%,
- Северная Осетия – плюс 37%.
При этом больше всего вина произвели в Северной Осетии – почти 3,4 млн дал, на втором месте Дагестан – 2,2 млн дал, следом идет КБР – более 1 млн дал и Ставрополье – 953,7 тыс дал.
Лидерами по производству остались регионы Южного федерального округа: Краснодарский край и Крым – 15,5 млн дал и 7,04 млн дал соответственно, При этом на Кубани производство увеличилось на 9%, а в Крыму снизилось на 2%. В Адыгее рост производства составил 12%, достигнув 1,8 млн дал, передает ТАСС.