Дагестан возродит редкий сорт винограда

Вскоре дагестанские виноградари снова начнут выращивать неожиданно ставший редким сорт винограда "Хьоп-халат" – его плантации раскинутся в Гумбетовском районе республики, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
"В Дагестане планируется возрождение уникального сорта винограда "Хьоп-халат", что в переводе означает "длинная гроздь". Для его возделывания планируется выделить земельный участок площадью 20 га"
- пресс-служба правительства республики
Сейчас этот сорт возделывают только в селе Нижнее Инхо в том же Гумбетовском районе, передает "Это Кавказ".
Возрождение некогда популярного редкого сорта "солнечной ягоды" станет важным шагом в развитии местного виноградарства и сохранении агрокультурного многообразия, отметил начальник отдела сельского хозяйства Гумбетовского района Магомед Абдулхалимов.
"Хьоп-халат" - восточный сорт белого винограда, который выращивается только в Дагестане. Он отличается крупными округлыми листьями, длина гроздьев достигает 60, а иногда 65 см. Длиннее его только гроздья красного японского винограда Red Nehelescol, они достигают в длину до 90 см.