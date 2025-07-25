Дагестан возродит редкий сорт винограда

В скором времени в Дагестане снова будут культивировать некогда хорошо известный, а теперь ставший редким сорт винограда "длинная гроздь", названный так неслучайно: размер его плодоносящих гроздей достигает 60 сантиметров.

Вскоре дагестанские виноградари снова начнут выращивать неожиданно ставший редким сорт винограда "Хьоп-халат" – его плантации раскинутся в Гумбетовском районе республики, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"В Дагестане планируется возрождение уникального сорта винограда "Хьоп-халат", что в переводе означает "длинная гроздь". Для его возделывания планируется выделить земельный участок площадью 20 га"

- пресс-служба правительства республики

Сейчас этот сорт возделывают только в селе Нижнее Инхо в том же Гумбетовском районе, передает "Это Кавказ".

Возрождение некогда популярного редкого сорта "солнечной ягоды" станет важным шагом в развитии местного виноградарства и сохранении агрокультурного многообразия, отметил начальник отдела сельского хозяйства Гумбетовского района Магомед Абдулхалимов.

"Хьоп-халат" - восточный сорт белого винограда, который выращивается только в Дагестане. Он отличается крупными округлыми листьями, длина гроздьев достигает 60, а иногда 65 см. Длиннее его только гроздья красного японского винограда Red Nehelescol, они достигают в длину до 90 см.