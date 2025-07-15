Вестник Кавказа

Дагестан на 40% увеличил производство вина

Виноградная лоза
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В этом году в Дагестане производство вина возросло на 40%. За полгода в республике произвели 1,035 млн декалитров вина.

Производство вина в Дагестане с начала года увеличилось на 40,5%, сообщили в комитете по виноградарству и алкогольному регулированию республики, передает "Интерфакс".

За первое полугодие выпуск вина составил 1,035 млн декалитров вина. Производство шампанского достигло 761,2 тыс декалитров, рост относительно первого полугодия прошлого года - 27,4%.

При этом в Дагестане стали производить меньше коньяка в 2025 году.

Для развития винодельческой отрасли в Дагестане будут привлечены федеральные и республиканские средства, отметили в комитете. В этом году на виноградарство и виноделие направят 905 млн рублей, основная часть этой суммы - из федерального бюджета.

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