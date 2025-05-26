Винодельни Кубани обрели популярность среди туристов

На кубанских винодельнях вдвое увеличилось количество туристов. Губернатор края заявил, что сегодня винодельни превращаются в полноценные туристические кластеры.

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил об увеличении количества путешественников на местных винодельнях в два раза за последние два года.

Глава региона заявил, что за этот период краснодарские винодельни посетили до 1 млн туристов и более. Он подчеркнул, что в этом году планируется принять не менее 1 млн человек.

Кондратьев подчеркнул, что сегодня винодельни превращаются в полноценные туристические кластеры с ресторанами, зонами отдыха и прогулочными маршрутами.

Губернатор добавил, что такой подход позволяет продлевать сезон за счет привлечения путешественников не только летом.