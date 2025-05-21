Дагестан направит 1 млрд рублей на виноградарство

В Минводах проходит КИФ-2025. В ходе мероприятия власти Дагестана заявили, что на развитие виноградарства будет направлено 1 млрд рублей в текущем году.

На развитие виноградарства в Дагестане потратят 1 млрд рублей в 2025 году, рассказал глава республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Минводах.

Полученные средства пойдут на закладку более 1,2 тыс га виноградников, что станет перевыполнением ежегодного плана.

"Если шесть лет тому назад из федерального центра на развитие виноградарства субсидировалось 126 млн руб., то в минувшем году более 1 млрд рублей. Мы в прошлом году собрали исторический рекорд после развала Советского Союза, собрали 301 тыс. тонн винограда. Каждый год перевыполняем план"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

Он также передал, что власти Дагестана намерены ввести в оборот около 10-12 тыс пригодных для выращивания винограда земель.

Напомним, что КИФ-2025 пройдет в Минеральных Водах на Ставрополье 25-27 мая.