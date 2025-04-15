Кавказский инвестиционный форум стартовал в Минводах

В Минеральных Водах начался Кавказский инвестиционный форум. Мероприятие продлится до 27 мая.

Кавказский инвестиционный форум стартовал в Минеральных Водах, центральной темой будет "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее", сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

В форуме примет участие и дагестанская делегация во главе с руководителем республики Сергеем Меликовым. Регион покажет гостям свои инвестиционные перспективы.

Отмечается, что внимание будет уделено проекту "Каспийский прибрежный кластер". Кроме того, на стенде Дагестана разместят традиционные национальные изделия от мастеров.

Помимо этого, Минмолодежи республики представит на форуме арт-объект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Стоит добавить, что Кавказский инвестиционный форум продлится до 27 мая.