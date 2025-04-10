Десять стран примут участие в КИФ-2025

Кавказский инвестиционный форум, который состоится в Ставрополе, станет одним из главных событий экономической жизни региона в этом году. На мероприятии ожидаются делегации из 10 стран мира.

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) в этом году соберет делегации из 10 государств, поведал глава Минэкономразвития Ставрополья Антон Доронин.

По словам Доронина, на мероприятии будут присутствовать гости из Азербайджана, Индии, Пакистана, Узбекистана и других стран. Всего ожидается около 5-6 тыс участников.

"Сейчас совместно с коллегами из других республик, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, делаем стенды. Помимо всего остального, это будет и выставка. Там будут представлены стенды как компаний, так и регионов"

– Антон Доронин

Отметим, что в этом году мероприятие пройдет в Ставрополе. Форум пройдет с 25 по 27 мая на площадке "Минводыэкспо".