Вестник Кавказа

Десять стран примут участие в КИФ-2025

Десять стран примут участие в КИФ-2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кавказский инвестиционный форум, который состоится в Ставрополе, станет одним из главных событий экономической жизни региона в этом году. На мероприятии ожидаются делегации из 10 стран мира.

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) в этом году соберет делегации из 10 государств, поведал глава Минэкономразвития Ставрополья Антон Доронин. 

По словам Доронина, на мероприятии будут присутствовать гости из Азербайджана, Индии, Пакистана, Узбекистана и других стран. Всего ожидается около 5-6 тыс участников. 

"Сейчас совместно с коллегами из других республик, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, делаем стенды. Помимо всего остального, это будет и выставка. Там будут представлены стенды как компаний, так и регионов"

– Антон Доронин 

Отметим, что в этом году мероприятие пройдет в Ставрополе. Форум пройдет с 25 по 27 мая на площадке "Минводыэкспо".

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