Вестник Кавказа

На поддержку аграриев на Ставрополье направят почти 6 млрд рублей в этом году

На поддержку аграриев на Ставрополье направят почти 6 млрд рублей в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фермеры из Ставропольского края получат господдержку. Власти края также планируют добиться снижения экспортных пошлин.

Государство поддержит фермерские хозяйства Ставропольского края. На поддержку аграрного комплекса будет направлено около 6 млрд рублей, поведал глава региона Владимир Владимиров. 

Краевые власти также планируют представить проект снижения экспортных пошлин на аграрную продукции для поддержки отечественных фермеров.  

"Эффективной мерой может стать снижение экспортных пошлин на сельхозпродукцию. Этот вопрос намерены проработать с федеральным центром"

– Владимир Владимиров

Отмечается, что в регионе до конца месяца должны завершить сев яровых, а также овощей. Аграрии начали готовить сады и виноградники. 

Как отметил Владимиров, в этом году на Ставрополье будет сделан упор на посадки ягод, а также развитие семеноводства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сочинский парк стал самым популярным в России

Сочинский парк стал самым популярным в России

Бывший глава ГИБДД Ставрополья останется под арестом до середины лета

Бывший глава ГИБДД Ставрополья останется под арестом до середины лета

Теракт предотвратила ФСБ в Пятигорске

Теракт предотвратила ФСБ в Пятигорске

Около 30 млрд рублей инвестиций ожидают в этом году в Кисловодске

Около 30 млрд рублей инвестиций ожидают в этом году в Кисловодске

Кавказский инвестиционный форум 2025 откроется фестивалем минеральной воды

Кавказский инвестиционный форум 2025 откроется фестивалем минеральной воды

Российские энергетики приведут в порядок ЛЭП в СКФО

Российские энергетики приведут в порядок ЛЭП в СКФО

Курортный сезон 2025 в Железноводске стартует 25 мая

Курортный сезон 2025 в Железноводске стартует 25 мая

&quot;Кавказские греки&quot;. Кто такие понтийцы и как они попали на российский Юг?

"Кавказские греки". Кто такие понтийцы и как они попали на российский Юг?

Еще пятерых человек осудили за беспорядки в аэропорту Дагестана

Еще пятерых человек осудили за беспорядки в аэропорту Дагестана

Российское историческое общество получило представительство в Пятигорске

Российское историческое общество получило представительство в Пятигорске

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы