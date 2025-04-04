На поддержку аграриев на Ставрополье направят почти 6 млрд рублей в этом году

Фермеры из Ставропольского края получат господдержку. Власти края также планируют добиться снижения экспортных пошлин.

Государство поддержит фермерские хозяйства Ставропольского края. На поддержку аграрного комплекса будет направлено около 6 млрд рублей, поведал глава региона Владимир Владимиров.

Краевые власти также планируют представить проект снижения экспортных пошлин на аграрную продукции для поддержки отечественных фермеров.

"Эффективной мерой может стать снижение экспортных пошлин на сельхозпродукцию. Этот вопрос намерены проработать с федеральным центром"

– Владимир Владимиров

Отмечается, что в регионе до конца месяца должны завершить сев яровых, а также овощей. Аграрии начали готовить сады и виноградники.

Как отметил Владимиров, в этом году на Ставрополье будет сделан упор на посадки ягод, а также развитие семеноводства.