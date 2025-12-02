Турция призвала прекратить атаки на коммерческие суда в Черном море

Анкара требует прекратить нападения на невоенные корабли вблизи турецкой территории и не ставить под угрозу грузопоток из Черного моря в Эгейское море – об этом сегодня в Дохе рассказал Хакан Фидан.

Турция крайне обеспокоена новейшими нападениями на гражданские грузовые корабли в Черном море – об этом на Дохийском форуме заявил руководитель внешнеполитического ведомства республики Хакана Фидан во время панельной дискуссии по украинскому урегулированию.

Фидан отметил, что Анкара уже довела до сведения Киева свою позицию по этому вопросу: гражданские объекты не должны становиться целями для военных атак независимо от того, кому они принадлежат (как сами корабли, так и груз на борту).

"Мы обсуждали этот вопрос с украинцами, мы также передали наши опасения российской стороне. Мы разговаривали с послом, и я обсуждал эту тему с моими коллегами из обеих столиц"

– Хакан Фидан

Министр подчеркнул, что для Турции это весьма чувствительная проблема, поскольку нападения ставят под угрозу стабильность грузопотоков через турецкие проливы в обоих направлениях.

Фидан добавил, что трактуют атаки на коммерческие суда в Черном море как расширение географии и методики ведения боевых действий в рамках украинского конфликта.

Также глава турецкой дипломатии приветствовал активное участие США в украинском урегулировании, призвав Евросоюз последовать примеру американской стороны и конструктивно участвовать в мирных процессах.

"В данный момент реализуются хорошие посреднические усилия. Я надеюсь, что американское посредничество поможет добиться успеха, у них есть все шансы на успех"

– Хакан Фидан