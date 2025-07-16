Россиянам будет проще переводить валюту за границу

Центральный банк РФ снимет ограничение на переводы денежных средств за рубеж и для россиян и граждан дружественных стран.

С 8 декабря текущего года будут сняты ограничения на перевод денег за рубеж для граждан России и дружественных стран, такое заявление сделал Центробанк РФ.

"Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, ЦБ отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран"

– Центробанк РФ

Также в ЦБ отметили, что нерезиденты из недружественных стран могут переводить средства в эквиваленте своей зарплаты.

Ограничение будет сохранятся с 8 декабря 2025 по 7 июня 2026 года включительно, добавили в регуляторе.