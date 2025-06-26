Ключевая ставка в России будет снижаться - опрос Центробанка

Банк России провел аналитический прогноз по ключевой ставке. Респонденты понизили прогноз на текущий год до 19,3%.

Российский Центробанк провел макроэкономический вопрос среди аналитиков по вопросу о размере ключевой ставки в ближайшие годы, данные приводит пресс-служба регулятора.

По итогам опроса его участники понизили ключевую ставку на текущий год с 20% до 19,3%. Респонденты также сократили и на следующий год – с 14,2% до 13,8%.

Что касается прогноза на 2027 год, то эксперты повысили ключевую ставку с 10% до 10,2%. При этом они считают, что в 2028 году ставка будет на уровне 8,5%.