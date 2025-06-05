Вестник Кавказа

Ключевая ставка в июле может опуститься до 18% – Аксаков

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вскоре ЦБ РФ может понизить ключевую ставку сразу на 2 п.п., считает Аксаков. Он выразил уверенность, что на заседании в июле ставка резко пойдет вниз.

На ближайшем заседании Центробанка по ключевой ставке ее уровень будет понижен, вероятно сразу на 2 п.п., считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Впервые в этом году уровень ключевой ставки были снижен на заседании в июне, до того ставка многие месяцы держалась на рекордно высоком уровне 21%.

"Мы видим, что Центральный банк постепенно начал снижать ключевую ставку. 25 числа, я уверен, что Центральный банк снизит ключевую ставку, причем допускаю, что на 2 п.п. сразу"

– Анатолий Аксаков

На прошлом заседании регулятор опустил ставку на 1 п.п., сейчас она составляет 20: годовых, передает ТАСС.

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