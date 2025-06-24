Вестник Кавказа

Центробанк может снизить ставку в июле минимум на 1 п.п.

Центробанк может снизить ставку в июле минимум на 1 п.п.
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЦБ РФ рассказали, что на предстоящем заседании по ключевой ставке будет рассматриваться ее снижение, минимальный шаг – 1 п.п. Заседание состоится 25 июля.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сообщил о том, что на ближайшем заседании Совета директоров будет рассматриваться дальнейшее понижение уровня ключевой ставки.

"Нет никаких сомнений, что в июле мы будем рассматривать снижение ставки. При том, что замедление инфляции ускорилось, наверно, меньший шаг, чем мы рассматривали ранее, не будем"

– Тремасов

Ожидается, что на столе будут лежать предложения о снижении ставки минимум от 100 б.п., добавил он в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, передает "Интерфакс".

Ключевая ставка впервые в этом году была снижена регулятором на заседании 6 июня – с 21% до 20%. Следующее заседание назначено на 25 июля.

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