Пора ли в России снижать ключевую ставку?

Банк России с большой долей вероятности снизит ключевую ставку в июле. Помешать этому могут лишь непредвиденные обстоятельства, сообщили в ЦБ.

Центробанк России может снизить ключевую ставку на ближайшем заседании, если сохранятся текущие тенденции и не появятся непредвиденные обстоятельства. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения"

– глава Банка России

Она также обратила внимание на то, что снижение ставки предотвратило ужесточение денежно-кредитных условий.

Напомним, на последнем заседании, прошедшем в начале июня, ЦБ впервые за долго время изменил ключевую ставку, понизив ее с 21% до 20%.

Зачем снижать ключевую ставку?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что мотивирует финансовый регулятор сокращать ключевую ставку, несмотря на высокую инфляцию

"Первый фактор – это все-таки определенное снижение инфляции. Да, она все еще остается достаточно высокой, но темпы роста цен начинают сокращаться. Поэтому Центральный Банк, изначально вводивший высокую ключевую ставку на фоне постоянно повышающейся инфляции, теперь должен реагировать на изменении динамики и потихоньку снижать ставку", – прежде всего сказал он.

"Второй фактор – сильное укрепление рубля в сочетании с частичным смягчением американских санкций против России. Если американская санкционная политика не развернется вспять, то при снятии очередных ограничений рубль продолжит укрепляться еще сильнее. Инфляция в таких условиях будет замедляться – аналогично тому, как она росла на санкциях США и ЕС три года назад: импортные товары подешевеют, цены упадут. Это тоже причина, чтобы и в ближайшее время, и затем достаточно продолжительное время снижать ключевую ставку", – заявил Мехти Мехтиев.

Экономист подчеркнул, что в этом году высокая ключевая ставка в 20-21% негативно влияла на экономическую активность в России. "В этом смысл высокой ключевой ставки – она должна сдерживать экономику. Когда доходы населения растут, но не растет количество товаров, людям приходится покупать те же товары дороже. Чтобы этот аспект сдержать ЦБ, нужно было поднять ключевую ставку с целью сделать кредиты более дорогими и мотивировать граждан переводить деньги в банковские депозиты", – пояснил он.

"В итоге, в последнее время в России было меньше инвестиций, меньше кредитов и меньше возможности у людей покупать товары и услуги. Таким образом спрос и предложение были приведены в баланс. Высокая ставка выполнила свою задачу – с ее помощью власти "охлаждали" экономику. Это неоднозначная вещь, но таков метод борьбы с высокой инфляцией", – заключил Мехти Мехтиев.