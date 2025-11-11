Вестник Кавказа

В Ингушетии в ДТП попал школьный автобус

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии в пятницу случилось ДТП со школьным микроавтобусом. В результате транспортное средство перевернулось, пострадали дети.

Авария с участием школьного микроавтобуса "Газель" произошла сегодня в Республике Ингушетия, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщается, что на въезде в Магас этим утром столкнулись "Нива" и "Газель", что привело к опрокидывают микроавтобуса со школьниками.

"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали трое детей, которые доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани"

– МЧС Ингушетии

