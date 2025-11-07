В ДТП с автобусом в Египте пострадали 27 россиян

Граждане РФ пострадали в автомобильной аварии, произошедшей сегодня на дороге в Хургаду. Автобус с туристами столкнулся с грузовиком.
Туристический автобус с россиянами попал в аварию в Египте этим утром, об этом пишет газета Al Masry Al Youm.
По информации издания, на автодороге Рас-Гареб – Хургада столкнулись автобус и грузовой автомобиль.
"По предварительным данным, среди пострадавших 27 россиян, двое граждан Литвы, семь финнов и трое египтян"
– сообщение
Курорты Египта на Красном море – Хургада и Шарм-эль-Шейх – в осенне-зимний период традиционно востребованы среди россиян.