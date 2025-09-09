Еще один курорт появится в Египте на Средиземном море

Новый курорт будет построен в Египте, инвестором выступит Катар. Проект оценивается в $7,5 млрд. Курорт расположится на Средиземном море и предложит туристам песчаные бухты, исторические достопримечательности и многое другое.

Еще один морской курорт будет создан в Египте на побережье Средиземного моря, передает АТОР.

Власти Египта и Катара заключили соглашение об инвестициях – Катар вложит в проект $7,5 млрд.

Проектом планируется развитие на северо-западе Египта в провинции Матрух территорий Самла и Алам-эль-Рум в 12 км от Мерса-Матрух.

Новый город-курорт в Египте займет 20 млн кв м, он будет включать отели мирового уровня, современные резиденции, кафе и рестораны, объекты досуга, зеленые парки, яхтенную пристань, развитую транспортную инфраструктуру и другое.

Правительство Египта отмечает, что Самла входит в список объектов культурного наследия. Также этот район отличается живописной природной и спокойными морскими бухтами.

Новый курорт построят поблизости от международного аэропорта Мерса-Матрух, что сделает локацию привлекательнее для туристов.