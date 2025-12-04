Баку: мы создаем мирный статус-кво на Южном Кавказе

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время панельной дискуссии на Дохийском форуме рассказал о кардинальных переменах в положении дел на Южном Кавказе благодаря парафированию мирного договора Баку и Еревана, состоявшемуся в Вашингтоне 8 августа. Дискуссия была посвящена перспективам армяно-азербайджанского урегулирования, в ней участвовал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
Гаджиев обратил внимание участников мероприятия, что парафирование, то есть юридически обязывающее заверение сторонами согласованного понимания текста мирного договора – это основа для торжества международного права на Южном Кавказе и одновременно легитимизация взаимодействия Азербайджана и Армении в послевоенное время.
В связи с этим, подчеркнул помощник президента Азербайджана, текущую политико-дипломатическую работу двух стран по нормализации контактов стоит рассматривать как формирование мирного статус-кво в регионе.
"Основываясь на справедливом мире, мы создаем новые реалии и новый статус-кво на Южном Кавказе. Мир – это подъем в гору, поэтому нам предстоит очень много работать"
– Хикмет Гаджиев
Гаджиев отметил, что в настоящее время представители двух государств регулярно контактируют в том или ином виде и постоянно трудятся над завершением мирного урегулирования отношений Баку и Еревана.
Помощник президента Азербайджана добавил, что Азербайджан и Армения, имея богатый опыт сложных переговоров в прошлом и обращая внимание на трудности имплементации мирных инициатив по всему миру, стремятся к тому, чтобы не допустить торможения нынешнего прогресса на двусторонних переговорах.