Баку: мы создаем мирный статус-кво на Южном Кавказе

Баку и Ереван сделали своей общей целью установить в регионе мирный статус-кво, с таким заявлением выступил сегодня в Дохе помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что предстоит еще много работы для полной стабилизации мира на Южном Кавказе.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время панельной дискуссии на Дохийском форуме рассказал о кардинальных переменах в положении дел на Южном Кавказе благодаря парафированию мирного договора Баку и Еревана, состоявшемуся в Вашингтоне 8 августа. Дискуссия была посвящена перспективам армяно-азербайджанского урегулирования, в ней участвовал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Гаджиев обратил внимание участников мероприятия, что парафирование, то есть юридически обязывающее заверение сторонами согласованного понимания текста мирного договора – это основа для торжества международного права на Южном Кавказе и одновременно легитимизация взаимодействия Азербайджана и Армении в послевоенное время.

В связи с этим, подчеркнул помощник президента Азербайджана, текущую политико-дипломатическую работу двух стран по нормализации контактов стоит рассматривать как формирование мирного статус-кво в регионе.

"Основываясь на справедливом мире, мы создаем новые реалии и новый статус-кво на Южном Кавказе. Мир – это подъем в гору, поэтому нам предстоит очень много работать"

– Хикмет Гаджиев

Гаджиев отметил, что в настоящее время представители двух государств регулярно контактируют в том или ином виде и постоянно трудятся над завершением мирного урегулирования отношений Баку и Еревана.

Помощник президента Азербайджана добавил, что Азербайджан и Армения, имея богатый опыт сложных переговоров в прошлом и обращая внимание на трудности имплементации мирных инициатив по всему миру, стремятся к тому, чтобы не допустить торможения нынешнего прогресса на двусторонних переговорах.