Курский завод впервые экспортировал мясо в Грузию

Предприятие из Курской области отправило в Грузию первую партию мясной продукции, весом 9,6 т. Всего завод экспортировал почти 35 т мяса.

Партия свиной грудинки весом 9,6 т успешно прошла контроль Россельхознадзора Орловской и Курской областей и была отправлена в Грузию, сообщает пресс-служба регионального ведомства по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Поставщиком стал "Курский мясоперерабатывающий завод", для которого отправка мясной продукции на территорию Грузии произошла впервые. Предприятие имеет аккредитацию на экспорт в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Иран, ОАЭ, помимо прочих.

За 2025 год завод в Железногорском районе Курской области отправил более 34 т мяса и мясной продукции в Азербайджанскую Республику, Объединенные Арабские Эмираты, а также во Вьетнам и Гонконг.