Власти Афганистана нарастят экспорт мяса в Узбекистан

Афганский Минсельхоз планирует расширить сбыт продукции мясного животноводства, нарастив ее экспорт в соседний Узбекистан, договорились на встрече заместители глав профильных министерств двух стран.

Афганистан поможет Узбекистану справиться с инфляцией поставками собственной мясной продукции, цены на которую в октябре спровоцировали ее рост, сообщает афганское информационное агентство AVA Press.

Администрация афганского Балха, города в одноименной провинции в 20 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, объявила, что по ее инициативе с узбекскими представителями были подписаны меморандум о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве по созданию воздушного и наземного коридора между двумя странами.

Договоренность была достигнута в ходе встречи заместителя министра сельского хозяйства Узбекистана с заместителем министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана.

Согласно документам, афганские фрукты и сельскохозяйственная продукция, в том числе сезонные овощи и фрукты, будут экспортироваться через узбекские воздушные и наземные маршруты в страны Центральной и Южной Азии, Европы, а также на внутренние рынки Узбекистана.

Также сторонами были достигнуты соглашения об экспорте мяса в Узбекистан, и уже начат практический процесс транспортировки этой продукции: после подписания меморандума были оперативно заключены договора с рядом торговцев из двух стран и подготовлена ​​основа для начала экспорта.

Как отметили в администрации, цель подписания меморандума - расширение торгово-экономического сотрудничества между Афганистаном и Узбекистаном, содействие экспорту сельскохозяйственной продукции и создание надежных и эффективных маршрутов для афганских сельхозпроизводителей.

Ранее Podrobno.uz сообщал, что одним из основных факторов роста инфляции в Узбекистане в октябре стал именно рост стоимости мяса.