Афганистан перенаправляет потоки угля в Узбекистан

Афганский уголь вместо Пакистана будет идти в Узбекистан – новые власти страны сообщили о смене ключевого торгового направления. Взамен из Узбекистана в страну будут поступать цемент и лекарства.

Основной экспортный товар Афганистана – каменный уголь – теперь будет экспортироваться в Узбекистан, а не в Пакистан, взамен Кабул будет получать высококачественный узбекский цемент и продукцию фармацевтических заводов страны, заявил представитель губернатора провинции Балх Хаджи Заид.

Диверсификация афганского экспорта связана с закрытием пограничных переходов и прекращением торговли между Афганистаном и Пакистаном, власти страны приняли решение развивать сотрудничество с соседними странами, в первую очередь с Узбекистаном и Ираном, передает Podrobno.uz.

При этом в Минфине Афганистана заверили, что прекращение торговли с Пакистаном не скажется отрицательно на объемах афганской торговли и таможенных поступлениях в бюджет страны, а власти поддержит бизнес в освоении альтернативных каналов.

Однако, по данным пакистанской газеты Dawn, закрытие пограничного перехода Торкхам в октябре после обострения напряженности между Кабулом и Исламабадом уже нанесло убытки торговле Афганистана и Пакистана на более чем $4,5 млрд.

