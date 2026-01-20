Вестник Кавказа

Посол Азербайджана встретился с замглавы Минобороны России

Сегодня посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с замминистра обороны РФ Василием Осьмаковым.

Азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев сегодня посетил Минобороны РФ, где встретился с заместителем главы ведомства Василием Осьмаковым. Такое сообщение распространило посольство Азербайджана в России.

Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия по линии оборонных ведомств. Кроме того, стороны обсудили график контактов и взаимных визитов в текущем году.

"С обеих сторон подтвержден конструктивный настрой на развитие двустороннего диалога и сотрудничества в военно-политической и военно-технической сферах в соответствии с Московской Декларацией о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года"

– посольство Азербайджана в России

