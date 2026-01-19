Православная епархия Азербайджана почтила память жертв Черного января

Бакинский и Азербайджанский епископ и православная община страны объединились в скорби, возложив цветы к могилам погибших в трагический день Черного января.

В день трагедии Черного января представители православной общины Азербайджана совместно с архиереем Русской православной церкви Алексием, епископом Бакинским и Азербайджанским, возложили цветы на Аллее шехидов.

По всем православным храмам, согласно заявлению пресс-службы местной епархии, прошли служения об упокоении душ погибших в трагедии 20 января 1990 года.

Траурные мероприятия прошли по всей стране. Так, Аллею шехидов, помимо граждан Азербайджана, проявивших там с самого утра, также посетило руководство Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и представители государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).