Уиткофф и Кушнер приедут после 19 часов – Песков

Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер приедут с визитом в Москву вечером 22 января, после 19 часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

По словам пресс-секретаря, основной темой переговоров станет украинское урегулирование, а также ряд сопутствующих вопросов.

Напомним, ранее Стивен Уиткофф в ходе экономического форума в Давосе назвал очень важным их с Джаредом Кушнером предстоящий визит в Москву, заявив о том, что настроен оптимистично.