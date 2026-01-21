В КСИР заявили о готовности противостоять внешним врагам

Командующий КСИР предостерег внешних врагов от необдуманных действий. Он отметил, что силы КСИР сейчас держат руку на спусковом крючке.

Силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Ирана готовы к выполнению приказов верховного лидера страны. Такое заявление сделал командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

Он отметил, что КСИР держит руку на спусковом крючке.

"Мы предупреждаем преступных, злобных и античеловеческих врагов, особенно Соединенные Штаты и фальшивый и расистский сионистский режим, извлечь уроки из исторического опыта и того, что они пережили в ходе 12-дневной навязанной войны, чтобы избежать каких-либо просчетов"

– Мохаммад Пакпур

Он обратил внимание на то, что силы КСИР более чем когда-либо укрепили обороноспособность страны и ее безопасность от США с Израилем и злонамеренных действий.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня 2025 года Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Ответ Исламской Республики последовал в течение следующих суток. Спустя неделю удары по ядерным объектам ИРИ нанесли уже США, а еще через несколько дней Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

С конца декабря в Иране проходят масштабные акции протеста. Они начались на фоне девальвации национальной валюты и высокой инфляции. В США отметили, что рассматривают несколько "очень жестких" вариантов действий в отношении Ирана, если власти будут пытаться подавить протесты силовым путем.