Конгрессвумен Луна рассказала о контактах с Дмитриевым

Член Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что регулярно контактирует со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.
Американский законодатель, конгрессвумен Анна Паулина Луна достаточно регулярно общается со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Подробности рассказала сама парламентарий.
"Так что нам нравится то, что он делает"
– Анна Паулина Луна
Она также заявила о том, что высоко оценивает работу специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.