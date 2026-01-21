Казахстан не будет делать взнос в $1 млрд в "Совет мира"

Казахстан вступил в "Совет мира" Трампа без выплаты взноса в $1 млрд. Взнос добровольный и не является условием для вступления в Совет.

Казахстан вступил в "Совет мира" по Газе, не делая взнос в размере $1 млрд, рассказали в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева.

"Для вступления в "Совет мира" требуется исключительно суверенное решение государства. С момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года. Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере $1 млрд не является условием членства"

– пресс-служба президента Казахстана

В сообщении отмечается, что те государства, которые делают вышеобозначенный взнос в течение первого года участия в Совете, могут продлить свой срок членства.

"Казахстан вступил в "Совет мира" без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава"

– пресс-служба президента Казахстана

Устав "Совета мира", созданного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, был подписан 22 января на Всемирном экономическом форуме, документ подписали 19 государств.