Тбилиси стал вторым городом в мире по популярности среди путешественников

Сайт для путешественников TripAdvisor рассказал, что пользователи поставили Тбилиси на второе место по удовлетворенности от совершенного путешествия.

TripAdvisor, мировой лидер в сфере туристических отзывов, включил столицу Грузии в топ-3 самых перспективных направлений мира на 2026 год. В рейтинге Тбилиси занял второе место, следуя за Мадейрой (Португалия). На третьем месте – Чикаго (США).

Как отмечает платформа, грузинская столица оказалась на второй позиции в специальной категории, оценивающей, насколько реальность поездки совпадает с ожиданиями путешественников.

Тбилиси, заявляет TripAdvisor переживает подъем и наполнен энергией. В городе повсеместно открываются новые культурные площадки — от нового Фонда искусств "Анаги" до расширенного Художественного музея Шалвы Амиранашвили. Отмечается также и тренд на превращение исторических зданий в бутик-отели.

Грузия становится все более привлекательной и для цифровых кочевников – специалистов, которые работают удаленно из любой точки мира. Данные подтверждаются независимой оценкой ресурса Nomad Capitalist, включившего страну в число лучших для дистанционной работы благодаря выгодной системе налогообложения, благоприятным условиям развитой бизнес-среды и гибкой системе получения вида на жительство или долгосрочной визы.