Тбилиси заявил о важности экономических отношений с Баку, Ереваном и Анкарой

Отношения с Азербайджаном, Арменией и Турцией лежат в основе развития Грузии и ее безопасности, стране, как заявили власти, необходима многовекторность.

Для Грузии отношения с Азербайджаном, Турцией и Арменией важны как основа для экономического развития страны и обеспечения ее безопасности, такое заявление сделал вице-спикер грузинского парламента Созар Субари.

Политик обратил внимание на потребность Грузии в защите своей безопасности. Он уточнил, что Тбилиси необходимо делать все возможные шаги для развития многовекторной политики.

Субари также затронул тему членства Грузии в Евросоюзе, напомнив, что страна продвигается по пути евроинтеграции: так, правительство Грузии ранее заверило, что к 2030 страна будет более подготовлена к вступлению в состав ЕС.

"Мы уже на этом пути, и если к тому времени Европейский союз будет существовать, то мы будем готовы к членству"

– Созар Субари