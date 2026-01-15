Вестник Кавказа

Власти Грузии обеспокоила встреча посла Германии с грузинской молодежью

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Заместитель Шалвы Папуашвили обратился к послу ФРГ в Грузии с вопросом, зачем тот устроил встречу с грузинскими политическими активистами и что на самом деле обсуждалось за закрытыми дверями.

Зампредседателя грузинского парламента Гия Вольский потребовал от германского посла Петера Фишера объяснить, с какой целью он встречался два дня назад с представителями грузинской молодежи, известными участием в антиправительственных акциях.

"Мы ждем разъяснений от посла Германии: что означает такая встреча с представителями вовлеченных в политику, в том числе экстремистских групп?"

– Гия Вольский

Также парламентарий поинтересовался, насколько верна информация телеканала "Имеди", что Фишер обсуждал с активистами организацию новых акций протеста и их финансирование со стороны Европы.

По словам Вольского, правительство и правящая партия "Грузинская мечта" готовы отразить любые модели атаки на грузинскую государственность.

