Спикер парламента Грузии назвал успехи республики в экономике уроком для всех. Он подчеркнул, что это результат проводимой властями политики.

Успех экономики Грузии обусловлен политикой, которую проводят власти. Об этом рассказал председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что руководство республики следовало ее национальным интересам.

"Мы следовали нашим национальным интересам, интересам нашего общества, чтобы благосостояние росло, а не, наоборот, уменьшалось и наносило ущерб нашей стране, и мы получаем эти результаты. Это урок для всех – нужно верить и следовать своим национальным интересам, а не интересам и призывам других"

– Шалва Папуашвили

По его словам, если бы Грузия поверила Западу, то такой рост не был бы достигнут.

"Если бы мы им (Брюсселю – прим. ред.) поверили, эти цифры экономического роста были бы для нас желанными и заветными. Но этот рост сегодня реальность, потому что мы действовали в соответствии с интересами грузинского общества и Грузии"

– спикер парламента

Ранее во Всемирном банке сообщили, что по итогам 2026 года лидерство на Южном Кавказе по уровню роста ВВП будет у Грузии.