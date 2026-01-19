Вестник Кавказа

В Иран восстанавливается работа интернета

В Иран восстанавливается работа интернета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доступ во Всемирную сеть постепенно восстанавливается в Иране – около двух недель страна жила без интернета.

В Иране вновь начинает появляться доступ в интернет, власти страны постепенно снимают ограничения, введенные на фоне масштабных протестов.

Доступ в международный сегмент интернета восстанавливается в Иране, по информации ряда абонентов иранских сотовых операторов, у пользователей возобновилась возможность просматривать зарубежные сайты, ранее недоступные из-за блокировок, передает ТАСС.

Интернет в Исламской Республике был заблокирован в ночь на 9 января – доступными оставались только некоторые национальные сайты и мессенджеры. Блокировку руководство страны ввело на фоне нестихающих с конца декабря протестов, связанных с недовольством населения с экономической ситуацией в стране.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
625 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.