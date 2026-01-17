Пезешкиан рекомендовал возобновить работу интернета в Иране

Иранский президент призвал устранить ограничения интернета в стране и обеспечить справедливое разбирательство в отношении задержанных на акциях.

После одиннадцати дней отсутствия доступа в сеть президент Ирана Масуд Пезешкиан рекомендовал устранить барьеры для свободного пользования интернетом.

"Для облегчения онлайн-торговли и снижения ограничений на коммуникации я рекомендовал секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани как можно скорее восстановить доступ к интернету"

– Масуд Пезешкиан

Президент также поручил обеспечить максимально объективное и всестороннее разбирательство в отношении задержанных в ходе протестов, которые продолжаются в стране с конца предыдущего года.

Он добавил, что организаторы беспорядков и виновные в убийствах и насилии должны предстать перед судом и правоохранительными органами без какого-либо снисхождения.

Поводом для протестов, вспыхнувших в Иране в конце 2025 года, стало ухудшение экономической ситуации, которое проявилось в обвале курса национальной валюты. К середине второй недели января акции протеста переросли в беспорядки.