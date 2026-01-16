Свыше 3,7 тыс человек пострадали в ходе массовых беспорядках в Иране

Власти Ирана назвали количество раненых, которые пострадали во время массовых беспорядков в Исламской Республике в конце декабря – начале января.

Более 3,7 тыс человек были ранены во время массовых беспорядков, которые потрясли в недавнее время Иран, рассказал глава комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Исламской Республики Эбрахим Азизи.

"В ходе недавних беспорядков пострадали более 3,7 тыс человек"

– Эбрахим Азизи

Стоит отметить, что ранее иранский парламентарий назвал цифры по разрушениям в ИРИ. По его словам, участники беспорядков разрушили 250 школ, 300 мечетей и 90 духовных учебных заведений, а также повредили 2,2 тыс полицейских машин.

Напомним, что ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи рассказал о гибели во время недавних событий нескольких тысяч человек. По его словам, пострадали более 250 мечетей и столько же учебных заведений, были повреждены многие здания госорганов.