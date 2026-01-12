Посол Ирана: общество не приняло западный сценарий

Иранцы вышли на марш 12 января, что показало неприятие обществом западного сценария и навязываемых изменений, такое мнение выразил посол Ирана в РФ.

Западу не удалось навязать иранскому народу принудительные перемены, заявил посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

Прежде всего дипломат отметил, что вмешательство третьих стран "с целью сохранения или навязывания принудительных политических результатов" напоминает колониальную политику прошлых времен.

На фоне протестов и беспорядков в Иране 12 января был проведен марш в поддержку властей страны.

"Присутствие миллионов иранцев на марше 12 января 2026 года свидетельствует о решительном неприятии иранским гражданским обществом "реакции" и "реакционной коалиции унилатералистов"

– Казем Джалали

По словам посла, иранская сила заключается "в опоре на общество, сформировавшееся в результате длительного процесса "культуры", "интеллекта" и "самоуверенности", она не выдерживает "политических предписаний".

В дни протестов в Иране президент США Дональд Трамп делал провокационные заявления, поощрял насилие и разжигал нестабильность в республике, напомнил Джалали в статье, подготовленной им для ТАСС.