Посол Ирана: общество не приняло западный сценарий

Западу не удалось навязать иранскому народу принудительные перемены, заявил посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
Прежде всего дипломат отметил, что вмешательство третьих стран "с целью сохранения или навязывания принудительных политических результатов" напоминает колониальную политику прошлых времен.
На фоне протестов и беспорядков в Иране 12 января был проведен марш в поддержку властей страны.
"Присутствие миллионов иранцев на марше 12 января 2026 года свидетельствует о решительном неприятии иранским гражданским обществом "реакции" и "реакционной коалиции унилатералистов"
– Казем Джалали
По словам посла, иранская сила заключается "в опоре на общество, сформировавшееся в результате длительного процесса "культуры", "интеллекта" и "самоуверенности", она не выдерживает "политических предписаний".
В дни протестов в Иране президент США Дональд Трамп делал провокационные заявления, поощрял насилие и разжигал нестабильность в республике, напомнил Джалали в статье, подготовленной им для ТАСС.