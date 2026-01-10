Пезешкиан лично участвовал в демонстрациях против протестующих – СМИ

Иранский президент Масуд Пезешкиан принял личное участие в проправительственном митинге, сообщают иранские СМИ.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан лично участвовал в демонстрации против действий протестующих в столице, сообщает информационное агентство Tasnim.

Согласно информации, Пезешкиан прибыл на площадь Инглаб в центре Тегерана и присоединился к участникам митинга.

Помимо него, там были замечены глава внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи, а также спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, который ранее выступил с речью, осуждающей действия протестующих.

Также иранские СМИ сообщают о том, что проправительственные митинги состоялись не только в столице, но и в Бирдженде, Куме, Реште, Иламе и других городах ИРИ.