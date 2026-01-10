В Иране начались проправительственные шествия

Иранские госСМИ сообщают о проходящих по стране массовых акциях поддержки действующего правительства, а глава МИД Аббас Аракчи уверил иностранных послов, что ситуация взята под контроль.

Государственные СМИ Ирана начали трансляцию шествий в поддержку правительства, инициированных в ответ на акции протеста, охвативших страну с конца декабря.

Участники проправительственных демонстраций вышли на улицы иранских провинций после воскресного обращения к гражданам президента страны Масуда Пезешкиана с призывом ответить на угрозы дестабилизации политической ситуации извне.

На кадрах запечатлены флаги, портреты Рухоллы Хомейни и Али Хаменеи, а также транспаранты, содержащие лозунги против американской и израильской сторон, которые были обвинены властями Ирана в организации беспорядков.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с иностранными послами в свою очередь выступил с заявлением о взятии ситуации с протестами под контроль.