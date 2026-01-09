МИД Ирана: беспорядками руководят извне

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что протестующие в Иране получают указания из-за границы. По словам главы дипведомства, заграничные кураторы дают указания бунтовщикам открывать огонь по сотрудникам силовых структур и гражданскому населению.
"У нас есть записи голосовых сообщений, которые из-за рубежа приходили террористам (погромщикам - ред.): если есть полиция, стреляйте по полиции. Если нет, то бейте по населению, единственное важно, чтобы число жертв росло, проливалось больше крови"
– Аббас Аракчи
По словам главы иранской дипломатии, происходящее в ИРИ стало "террористической войной" против страны, однако Тегеран контролирует ситуацию.
Напомним, что протесты в Иране начались в конце прошлого года. Изначально экономические причины выступлений быстро сменились политическими лозунгами с требованиями смены власти в стране. Протесты переросли в погромы и ожесточенные столкновения с силовиками, погибли, по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен человек.